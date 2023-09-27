«Локомотив» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Автомобилист» в среду, 27 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, начало — в 19.30 по московскому времени.
Матч «Локомотив» — «Автомобилист» в прямом эфире будет показан на телеканале КХЛ Prime и сайте КХЛ. Трансляция начнется в 19.20 по московскому времени. Видео трансляция матча «Локомотив» — «Автомобилист» также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко Спорт». Начало эфира — в 19.20 мск.
Жители Ярославской области смогут посмотреть матч «Локомотив» — «Автомобилист» в прямом эфире местного ТВ. Игру покажет телеканал «Первый ярославский», начало эфира — в 19.20 мск.
Ключевые события игры «Локомотив» — «Автомобилист» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Локомотив» в последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 одержал пять побед. В предыдущей игре ярославцы на своем льду обыграли «Металлург» со счетом 4:1, в 10 матчах команда набрала 14 очков.
«Автомобилист» в последних двух матчах обыграл «Салават Юлаев» (1:0) в Уфе и «Авангард» в Екатеринбурге (5:1). Екатеринбуржцы в 11 играх набрали 14 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 3
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|- : -
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -