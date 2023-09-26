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Сегодня, 08:10

КХЛ, 26 сентября: «Спартак» — «Сочи», ЦСКА — «Северсталь» и другие матчи

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Фото ХК ЦСКА
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

26 сентября, вторник

19.00 (мск). «Витязь» — «Торпедо»

19.10. «Динамо» (Минск) — «Ак Барс»

19.30. «Спартак» — «Сочи»

19.30. ЦСКА — «Северсталь»

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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КХЛ: расписание матчей и трансляции 26 сентября
Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 11 8 3 16
2 Торпедо 9 7 2 15
3 Локомотив 10 7 3 14
4 Спартак 10 6 4 13
5 Сочи 9 6 3 12
6 СКА 10 5 5 10
7 Куньлунь РС 11 5 6 10
8 ЦСКА 10 4 6 9
9 Северсталь 8 4 4 9
10 Динамо Мн 9 3 6 7
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 7 4 16
2 Лада 11 6 5 14
3 Ак Барс 9 7 2 14
4 Автомобилист 11 6 5 14
5 Сибирь 10 6 4 13
6 Трактор 11 5 6 12
7 Авангард 9 5 4 11
8 Сал. Юлаев 9 5 4 10
9 Барыс 10 3 7 9
10 Амур 9 3 6 8
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 10 2 8 6
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29.09
30.09
1.10
26.09 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
26.09 19:10
Динамо Мн – Ак Барс
 - : -
26.09 19:30
Спартак – Сочи
 - : -
26.09 19:30
ЦСКА – Северсталь
 - : -
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