Рене Фазель ответил на вопрос о возможной работе в КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на вопрос о возможной работе в КХЛ.

«Официального соглашения с КХЛ нет. Я регулярно контактировал с представителями лиги в течение нескольких месяцев. В этой сложной ситуации хочу помочь, чтобы у игроков было будущее», — приводит слова Фазеля Blick.

15 марта стало известно, что Фазель в ближайшее время начнет работу в КХЛ. Точное название должности, как и круг обязанностей, еще не определены.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год. В сентябре 2021-го президентом федерации стал француз Люк Тардиф, Фазель был избран почетным президентом организации.