«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 и прервал пятиматчевую победную серию питерцев

«Авангард» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 9:5

В составе хозяев шайбы забросили Игорь Мартынов, Томаш Юрчо, Иван Николишин и Марк Верба. Дублем отметился Иван Игумнов. Рид Буше оформил хет-трик.

Буше (73 очка) побил рекорд результативности КХЛ для иностранцев, а также стал третьим игроком в истории лиги, который забросил 40 шайб в одной «регулярке».

За СКА отличились Арсений Грицюк, Марат Хайруллин, Василий Глотов, Павел Дедунов и Степан Фальковский.

После 60 матчей СКА лидирует в Западной конференции, набрав 83 очка. «Авангард» — второй на «Востоке» (84 очка в 59 играх).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 9:5 (2:1, 1:2, 6:2)

Голы: Грицюк — 20 (бол., Никишин, Хайруллин), 2:13 — 0:1. Игумнов — 7 (Телегин, Николишин), 10:31 — 1:1. Мартынов — 9 (Шарипзянов, Пьянов), 17:41 — 2:1. Юрчо — 5, 20:59 — 3:1. Хайруллин — 15 (Глотов, Никишин), 36:52 — 3:2. Глотов — 20 (Хайруллин), 38:56 — 3:3. Буше — 40 (Ткачев, Чмыхов), 43:44 — 4:3. Буше — 41 (бол., Шарипзянов, Пьянов), 50:11 — 5:3. Игумнов — 8 (Чмыхов, Ткачев), 51:14 — 6:3. Николишин — 7 (мен., п.в.), 53:09 — 7:3. Дедунов — 3 (Грицюк, Рендулич), 54:45 — 7:4. Фальковский — 4, 57:10 — 7:5. Буше — 42 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 59:11 — 8:5. Верба — 1 (п.в.), 59:47 —9:5.

Вратари: Мишуров — Серебряков (Мойсевич, 20:59, Серебряков, 50:11, 52:43 — 53:09, 53:21 — 54:45, 58:08 — 58:55, 59:45 — 59:47).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (10+9+10) — 37 (10+12+15).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

6 февраля. Омск. G-Drive Арена.