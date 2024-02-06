«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 и прервал пятиматчевую победную серию питерцев
«Авангард» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 9:5
В составе хозяев шайбы забросили Игорь Мартынов, Томаш Юрчо, Иван Николишин и Марк Верба. Дублем отметился Иван Игумнов. Рид Буше оформил хет-трик.
Буше (73 очка) побил рекорд результативности КХЛ для иностранцев, а также стал третьим игроком в истории лиги, который забросил 40 шайб в одной «регулярке».
За СКА отличились Арсений Грицюк, Марат Хайруллин, Василий Глотов, Павел Дедунов и Степан Фальковский.
После 60 матчей СКА лидирует в Западной конференции, набрав 83 очка. «Авангард» — второй на «Востоке» (84 очка в 59 играх).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 9:5 (2:1, 1:2, 6:2)
Голы: Грицюк — 20 (бол., Никишин, Хайруллин), 2:13 — 0:1. Игумнов — 7 (Телегин, Николишин), 10:31 — 1:1. Мартынов — 9 (Шарипзянов, Пьянов), 17:41 — 2:1. Юрчо — 5, 20:59 — 3:1. Хайруллин — 15 (Глотов, Никишин), 36:52 — 3:2. Глотов — 20 (Хайруллин), 38:56 — 3:3. Буше — 40 (Ткачев, Чмыхов), 43:44 — 4:3. Буше — 41 (бол., Шарипзянов, Пьянов), 50:11 — 5:3. Игумнов — 8 (Чмыхов, Ткачев), 51:14 — 6:3. Николишин — 7 (мен., п.в.), 53:09 — 7:3. Дедунов — 3 (Грицюк, Рендулич), 54:45 — 7:4. Фальковский — 4, 57:10 — 7:5. Буше — 42 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 59:11 — 8:5. Верба — 1 (п.в.), 59:47 —9:5.
Вратари: Мишуров — Серебряков (Мойсевич, 20:59, Серебряков, 50:11, 52:43 — 53:09, 53:21 — 54:45, 58:08 — 58:55, 59:45 — 59:47).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 29 (10+9+10) — 37 (10+12+15).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
6 февраля. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
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|40
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|Автомобилист
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|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
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|33
|26
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
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|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
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|60
|24
|36
|57
|11
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|60
|18
|42
|47
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|19
|40
|45
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|И
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|П
|О
|1
|СКА
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|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
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|37
|22
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|4
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|35
|25
|78
|5
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|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
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