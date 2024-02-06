Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб в одной «регулярке»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше отличился в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА. 30-летний американец сделал счет 4:3 в третьем периоде.

Как информирует пресс-служба КХЛ, Буше стал третьим игроком в истории лиги, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат.

В прошлом сезоне столько же шайб забросил Дмитрий Яшкин. Рекорд по голам в «регулярке» принадлежит Сергею Мозякину — 48 шайб в сезоне-2016.

Буше забросил 40 шайб за 56 матчей, «Авангарду» осталось провести в регулярном чемпионате еще 9 игр.