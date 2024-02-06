Буше побил рекорд результативности КХЛ для иностранцев

Нападающий «Авангарда» Рид Буше сделал хет-трик в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (9:5). Теперь на счету 30-летнего американца 73 (42+31) очка в 56 играх.

Как информирует пресс-служба КХЛ, Буше побил рекорд результативности за один регулярный чемпионат для иностранных хоккеистов — Ян Марек набрал 72 очка в сезоне-2008/09.

Кроме того, Буше стал третьим хоккеистом в истории лиги, который забросил 40 шайб в одной «регулярке».