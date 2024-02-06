Вратарь СКА Серебряков пропустил шайбу после броска из чужой зоны
Вратарь СКА Никита Серебряков пропустил курьезный гол в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Авангарда». При счете 3:5 голкипер не смог остановить шайбу после броска форварда омичей Ивана Игумнова из своей зоны.
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|59
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
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|Северсталь
|58
|30
|28
|67
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|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
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|Витязь
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9.02
10.02
11.02
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|- : -
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