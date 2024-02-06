Вратарь СКА Серебряков пропустил шайбу после броска из чужой зоны

Вратарь СКА Никита Серебряков пропустил курьезный гол в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Авангарда». При счете 3:5 голкипер не смог остановить шайбу после броска форварда омичей Ивана Игумнова из своей зоны.