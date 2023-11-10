«Авангард» обменял форварда Михайлова в «Ладу» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял нападающего Никиту Михайлова в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба команды. С 25-летним игроком заключен двусторонний контракт до конца сезона-2024/25.

Михайлов с прошлого сезона играл в системе омского «Авангарда». В этом розыгрыше он провел провел 11 матчей, отметившись одной голевой передачей. Он также забросил одну шайбу в трех встречах за «Омские Крылья» в ВХЛ.

«Авангард» провел 38 встреч и с 37 баллами идет на 4-й строчке на «Востоке».