«Авангард», «Ак Барс», «Витязь», «Салават Юлаев» и «Автомобилист» проголосовали за матчи в олимпийскую паузу

«СЭ» стали известны 5 из 8 клубов, которые проголосовали за проведение матчей КХЛ во время олимпийской паузы. Это «Авангард», «Ак Барс», «Витязь», «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

28 января континентальная хоккейная лига объявила о решении не проводить матчи во время олимпийской паузы.

Против проведения матчей проголосовали 16 из 24 клубов Лиги. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.