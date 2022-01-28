Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал подписание новых контрактов с голкиперами Харри Сятери и Антоном Красоткиным.

— С Антоном особых проблем не было, а вот с Харри, конечно, были определенные сложности поскольку на него был спрос — есть несколько серьезных клубов, которые очень хотели его подписать. Поэтому за него пришлось немного поволноваться. Тем не менее, я рад, что Харри остается на следующий сезон и нам удалось с ним договориться.

— Что для него могло стать решающим фактором при продлении контракта?

— Точно не деньги. Предложения других клубов были значительно больше, чем наше. Наверное, его подкупили правильное отношение и правильное понимание своей роли в команде. Плюс нам на руку сыграл консерватизм Сятери — он не очень любит переезжать куда-то. Учитывая, что у Харри недавно родился маленький ребенок, то ему с женой удобнее жить в месте, где он все знает. А учитывая, что уровень медицины, и детской медицины в том числе, в Новосибирске достаточно высок, то их здесь все устраивает.

Здесь много факторов, но они больше были бытовыми. Если же говорить о спортивных, то он очень комфортно чувствует себя в команде. И с нашей стороны это отношение взаимно — нам очень комфортно с ним

— И Сятери, и Красоткину нравится работать с нынешним тренером вратарей «Сибири» Вадимом Тарасовым. Означает ли их подписание, что он останется в клубе на следующий сезон?

— У нас у всех тренеров есть контракты на следующий сезон. Поэтому сейчас этот вопрос неактуален.