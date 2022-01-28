Фастовский: «Сибирь» не входит в число восьми клубов, которые были готовы играть в олимпийскую паузу"

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи в олимпийскую паузу.

— «Сибирь» не входит в число восьми клубов, которые готовы были играть в олимпийскую паузу — мы входим в число остальных шестнадцати клубов. Пока мы ничего не знаем о продолжении сезона. Что будет после паузы неясно — никакого решения по возобновлению регулярки еще нет. В пресс-релизе лиги указано, что все решения будут приниматься после 10 февраля. Сейчас только стало ясно, что игры в том или ином виде все же возобновятся: либо будет доигрываться регулярка, либо сразу будет сыгран плей-офф. Мы готовимся к любому решению.

Изначально во время паузы мы планировали ехать в Минск — там должен был быть мини-турнир. Но в связи с остановкой чемпионата и неясностью его перспектив нам пришлось отменить сбор в Белоруссии. В данный момент планируем, что команда соберется в Новосибирске и будет проводить сбор дома. Сейчас нужно определиться с двумя-тремя контрольными матчами — ищем варианты с кем можно сыграть и куда можно съездить.

Считаю, что было бы совершенно неправильно проводить плей-ин — это самый несправедливый вариант из всех, которые существуют. У остальных вариантов, которые уже не раз публиковались, есть и преимущества, и недостатки. Когда схема проведения чемпионата ломается, то всегда нужно находить какой-то компромисс. Взвесив все «за» и «против», пока не берусь выделить какой-то конкретный вариант.