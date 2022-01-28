Фастовский: «Сибирь» не входит в число восьми клубов, которые были готовы играть в олимпийскую паузу"
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи в олимпийскую паузу.
— «Сибирь» не входит в число восьми клубов, которые готовы были играть в олимпийскую паузу — мы входим в число остальных шестнадцати клубов. Пока мы ничего не знаем о продолжении сезона. Что будет после паузы неясно — никакого решения по возобновлению регулярки еще нет. В пресс-релизе лиги указано, что все решения будут приниматься после 10 февраля. Сейчас только стало ясно, что игры в том или ином виде все же возобновятся: либо будет доигрываться регулярка, либо сразу будет сыгран плей-офф. Мы готовимся к любому решению.
Изначально во время паузы мы планировали ехать в Минск — там должен был быть мини-турнир. Но в связи с остановкой чемпионата и неясностью его перспектив нам пришлось отменить сбор в Белоруссии. В данный момент планируем, что команда соберется в Новосибирске и будет проводить сбор дома. Сейчас нужно определиться с двумя-тремя контрольными матчами — ищем варианты с кем можно сыграть и куда можно съездить.
Считаю, что было бы совершенно неправильно проводить плей-ин — это самый несправедливый вариант из всех, которые существуют. У остальных вариантов, которые уже не раз публиковались, есть и преимущества, и недостатки. Когда схема проведения чемпионата ломается, то всегда нужно находить какой-то компромисс. Взвесив все «за» и «против», пока не берусь выделить какой-то конкретный вариант.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -