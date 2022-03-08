Андрей Миронов о серии с «Северсталью»: «Все самое интересное впереди»

Защитник «Динамо» Андрей Миронов дал комментарий после завершения четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:2 ОТ).

— Слава Богу выиграли. Тяжелый, напряженный матч, было много удалений и эмоций у обеих команд. Счет 2:2 в серии, все только начинается. Сейчас возвращаемся домой — все самое интересное впереди. Хочется заодно поздравить всех девушек с 8 марта!

— Сегодня ты набрал первое очко впервые за этот и прошлый плей-офф, насколько эмоционально это помогло лично тебе?

— На самом деле, не первое, просто во второй игре не понимаю почему не засчитали (смеется). А так, это всегда приятно, забить, переломить игру. В прошлом году в плей-офф сыграл по нулям, а сейчас очень важный гол для меня и для команды.

— За счет чего удалось сравнять счет в серии?

— Командная работа, улучшение дисциплины и выполнение тренерской установки. Мы много времени уделяли нюансам, большинству и меньшинству, конечно же равным составам. В команде с ребятами разговариваем, с тренерским штабом. Нельзя выделить что-то одно, дом ведь складывается из кирпичей. Мы один коллектив и одна большая семья, которая выполняет задачу пройти «Северсталь».