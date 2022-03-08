Разин о серии с «Динамо»: «Побоялись выиграть. Все начинается с нуля»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Сегодня, в отличии от последней игры, сыграли очень хорошо, я считаю. Играли лучше, свежее. Были моменты. К сожалению, моменты были, реализация подхрамывала чуть-чуть. И, конечно, при счете 2:1 такое удаление глупейшее получить на ровном месте — ни в какие ворота не лезет. В овертайме... Не хочется комментировать такие удаления. Мастерство соперника, который взял на себя инициативу и столько бросков, попаданий, в отличии от наших ребят. Где можно бросить, можно рискнуть — мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть. Жизнь продолжается. Серия становится «ничейной». Все начинается с нуля, — цитирует тренера сайт череповчан.
— Ильи Хохлова нет в составе уже второй матч подряд. По какой причине?
— Тренерское решение.
— Сегодня было много брака, глупые удаления, мало риска. В чем причина? Нервы или что-то другое?
— Я бы не сказал, что много брака. Играли очень хорошо. Соперник хороший. У них первая пятерка по бюджету, если не больше, как наша команда, то, как минимум, такая же. Ребята доказывают свою работоспособность, делают результат. Мы стремимся к этому. Я считаю, сегодня могли выиграть. В первом периоде полностью переиграли соперника. Жалко, что всего один гол забили. В овертайме тоже неплохо играли. Не сказал бы, что у нас много ошибок. Мы провели очень плохо предпоследнюю игру здесь. С ребятами поговорили. Сегодня, считаю, мы играли очень хорошо, достойно, но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
— Четвертый матч подряд проблема с выигранными вбрасываниями. Насколько это важно?
— Прошлую игру, действительно, мы очень плохо играли на вбрасываниях. Сегодня, мне показалось, явного преимущества «Динамо» не было. Я не смотрел статистику. Стопроцентного поражения по вбрасываниям сегодня не было. Были моменты, когда неплохо. Иногда под это берутся специальные хоккеисты. Которые стоят денег. К сожалению, у нас бюджет ограничен.
— Что сделать, чтобы вернуть преимущество в серии?
— Выиграть. Улучшить реализацию моментов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4