Разин о серии с «Динамо»: «Побоялись выиграть. Все начинается с нуля»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Сегодня, в отличии от последней игры, сыграли очень хорошо, я считаю. Играли лучше, свежее. Были моменты. К сожалению, моменты были, реализация подхрамывала чуть-чуть. И, конечно, при счете 2:1 такое удаление глупейшее получить на ровном месте — ни в какие ворота не лезет. В овертайме... Не хочется комментировать такие удаления. Мастерство соперника, который взял на себя инициативу и столько бросков, попаданий, в отличии от наших ребят. Где можно бросить, можно рискнуть — мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть. Жизнь продолжается. Серия становится «ничейной». Все начинается с нуля, — цитирует тренера сайт череповчан.

— Ильи Хохлова нет в составе уже второй матч подряд. По какой причине?

— Тренерское решение.

— Сегодня было много брака, глупые удаления, мало риска. В чем причина? Нервы или что-то другое?

— Я бы не сказал, что много брака. Играли очень хорошо. Соперник хороший. У них первая пятерка по бюджету, если не больше, как наша команда, то, как минимум, такая же. Ребята доказывают свою работоспособность, делают результат. Мы стремимся к этому. Я считаю, сегодня могли выиграть. В первом периоде полностью переиграли соперника. Жалко, что всего один гол забили. В овертайме тоже неплохо играли. Не сказал бы, что у нас много ошибок. Мы провели очень плохо предпоследнюю игру здесь. С ребятами поговорили. Сегодня, считаю, мы играли очень хорошо, достойно, но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

— Четвертый матч подряд проблема с выигранными вбрасываниями. Насколько это важно?

— Прошлую игру, действительно, мы очень плохо играли на вбрасываниях. Сегодня, мне показалось, явного преимущества «Динамо» не было. Я не смотрел статистику. Стопроцентного поражения по вбрасываниям сегодня не было. Были моменты, когда неплохо. Иногда под это берутся специальные хоккеисты. Которые стоят денег. К сожалению, у нас бюджет ограничен.

— Что сделать, чтобы вернуть преимущество в серии?

— Выиграть. Улучшить реализацию моментов.