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Сегодня, 21:21

Разин о серии с «Динамо»: «Побоялись выиграть. Все начинается с нуля»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Сегодня, в отличии от последней игры, сыграли очень хорошо, я считаю. Играли лучше, свежее. Были моменты. К сожалению, моменты были, реализация подхрамывала чуть-чуть. И, конечно, при счете 2:1 такое удаление глупейшее получить на ровном месте — ни в какие ворота не лезет. В овертайме... Не хочется комментировать такие удаления. Мастерство соперника, который взял на себя инициативу и столько бросков, попаданий, в отличии от наших ребят. Где можно бросить, можно рискнуть — мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть. Жизнь продолжается. Серия становится «ничейной». Все начинается с нуля, — цитирует тренера сайт череповчан.

— Ильи Хохлова нет в составе уже второй матч подряд. По какой причине?

— Тренерское решение.

— Сегодня было много брака, глупые удаления, мало риска. В чем причина? Нервы или что-то другое?

— Я бы не сказал, что много брака. Играли очень хорошо. Соперник хороший. У них первая пятерка по бюджету, если не больше, как наша команда, то, как минимум, такая же. Ребята доказывают свою работоспособность, делают результат. Мы стремимся к этому. Я считаю, сегодня могли выиграть. В первом периоде полностью переиграли соперника. Жалко, что всего один гол забили. В овертайме тоже неплохо играли. Не сказал бы, что у нас много ошибок. Мы провели очень плохо предпоследнюю игру здесь. С ребятами поговорили. Сегодня, считаю, мы играли очень хорошо, достойно, но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

— Четвертый матч подряд проблема с выигранными вбрасываниями. Насколько это важно?

— Прошлую игру, действительно, мы очень плохо играли на вбрасываниях. Сегодня, мне показалось, явного преимущества «Динамо» не было. Я не смотрел статистику. Стопроцентного поражения по вбрасываниям сегодня не было. Были моменты, когда неплохо. Иногда под это берутся специальные хоккеисты. Которые стоят денег. К сожалению, у нас бюджет ограничен.

— Что сделать, чтобы вернуть преимущество в серии?

— Выиграть. Улучшить реализацию моментов.

Источник: https://severstalclub.ru/news/kommentarii-po-igre-08-marta-glavnykh-trenerov-khk-severstal-i-khk-dinamo-m-/
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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1 СКА 48 31 17 68
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
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2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
1 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 3 : 4
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