7:6! «Амур» в результативном матче обыграл «Металлург»

«Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Металлург» со счетом 7:6.

В составе хабаровчан 3 (2+1) очка набрал Кирилл Капустин, 3 (1+2) очка у Дмитрия Шевченко, еще по шайбе забросили Егор Коршков, Владислав Барулин, Кирилл Панюков и Станислав Бочаров, забивший победный гол. У магнитогорцев отличились Дмитрий Силантьев, Даниил Гололобов, Никита Михайлис, Никита Гребенкин, Валерий Орехов и Денис Зернов.

Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников был заменен на Игоря Бобкова на 27-й минуте при счете 4:3, голкипер «Металлурга» Никита Подскребалин сменил Александра Смолина на 23-й минуте при счете 2:3.

После этого матча «Амур» с 55 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Металлург» с 82 очками — на первой строчке.