Дементьев: «Цыплаков — хороший игрок. Чтобы играть в НХЛ, надо стечение обстоятельств»

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением насчет перспектив в НХЛ форварда «Спартака» Максима Цыплакова.

Ранее агент хоккеиста заявлял, что нападающим интересуются 14 клубов североамериканской лиги.

«Цыплаков — очень хороший игрок и проводит яркий сезон. Для того чтобы попасть в НХЛ и стать игроком основы, необходимо как стечение обстоятельств, так и совокупность факторов, чтобы они сложились в единое целое. Сложно что-то предугадывать и советовать. Здесь необходимо самому игроку вместе со своими представителями и семьей принимать решение, если такие возможности открываются», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В текущем сезоне КХЛ 25-летний Цыплаков провел 54 матча, в которых отметился 29 голами и 12 результативными передачами.