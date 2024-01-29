«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

У уфимского клуба голы забили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин. У клуба из Владивостока шайбу забросил Джованни Фьоре.

Команды провели второй матч подряд. В предыдущей встрече победу одержал «Адмирал» (5:4 ОТ).

«Салават Юлаев» обеспечил себе досрочный выход в плей-офф КХЛ. От Восточной конференции в Кубке Гагарина выступят также «Металлург» и «Авангард». На «Западе» в плей-офф вышли СКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак» и «Торпедо».

«Салават Юлаев» набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фьоре — 11, 6:47 — 1:0. Алалыкин — 2 (бол., Шмелев, Огирчук), 31:09 — 1:1. Цулыгин — 1 (Ефремов, Башкиров), 54:23 — 1:2.

Вратари: С.В. Иванов — Ежов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 26 (8+12+6) — 54 (15+13+26).

Судьи: Бондарь, Шувалов.

29 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2816 зрителей.