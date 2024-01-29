«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
У уфимского клуба голы забили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин. У клуба из Владивостока шайбу забросил Джованни Фьоре.
Команды провели второй матч подряд. В предыдущей встрече победу одержал «Адмирал» (5:4 ОТ).
«Салават Юлаев» обеспечил себе досрочный выход в плей-офф КХЛ. От Восточной конференции в Кубке Гагарина выступят также «Металлург» и «Авангард». На «Западе» в плей-офф вышли СКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак» и «Торпедо».
«Салават Юлаев» набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Фьоре — 11, 6:47 — 1:0. Алалыкин — 2 (бол., Шмелев, Огирчук), 31:09 — 1:1. Цулыгин — 1 (Ефремов, Башкиров), 54:23 — 1:2.
Вратари: С.В. Иванов — Ежов.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 26 (8+12+6) — 54 (15+13+26).
Судьи: Бондарь, Шувалов.
29 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2816 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|59
|38
|21
|82
|2
|Авангард
|56
|38
|18
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Трактор
|57
|32
|25
|70
|5
|Лада
|58
|29
|29
|70
|6
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|7
|Ак Барс
|56
|33
|23
|68
|8
|Нефтехимик
|58
|23
|35
|57
|9
|Амур
|57
|22
|35
|55
|10
|Сибирь
|57
|22
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|56
|19
|37
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|56
|26
|30
|57
|9
|Сочи
|57
|18
|39
|43
|10
|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|29.01
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|7 : 6
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|1 : 2
|29.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|29.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|29.01
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|29.01
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -