«Ак Барс» в овертайме одолел «Амур»

«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Юдин. В основное время у «Ак Барса» отличились Кирилл Панюков и Стивен Кэмпфер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Панюков — 4 (Адамчук, Петров), 2:00 — 1:0. Любимов — 2 (Томашек, Галузин), 27:58 — 1:1. Кэмпфер — 3 (Лукоянов, Уил), 39:42 — 2:1. Николишин — 3 (Горшков), 45:27 — 2:2. Юдин — 1 (Кагарлицкий), 62:00 — 3:2.

Вратари: Билялов — Аликин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (11+14+10+1) — 27 (11+9+5+2).

Судьи: Бондарь, Васильев.

17 октября. Казань. Татнефть-Арена.