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КХЛ, расписание матчей 17 октября: «Металлург» против «Салавата», СКА сыграет с «Барысом» и другие

10:30
Илья Воробьев. Фото ХК «Металлург»
Илья Воробьев. Фото ХК «Металлург»
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В воскресенье, 17 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» сыграет против «Салавата Юлаева», СКА примет «Барыс» и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

15.00 мск. «Металлург» — «Салават Юлаев»

15.00. «Трактор» — «Динамо» Москва

17.00. «Локомотив» — «Куньлунь»

17.10. «Динамо» Минск — «Адмирал»

17.30. «Ак Барс» — «Амур»

17.30. СКА — «Барыс»

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Баюшкин все материалы автора
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