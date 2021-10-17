КХЛ, расписание матчей 17 октября: «Металлург» против «Салавата», СКА сыграет с «Барысом» и другие
10:30
В воскресенье, 17 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» сыграет против «Салавата Юлаева», СКА примет «Барыс» и другие встречи.
15.00 мск. «Металлург» — «Салават Юлаев»
15.00. «Трактор» — «Динамо» Москва
17.00. «Локомотив» — «Куньлунь»
17.10. «Динамо» Минск — «Адмирал»
Читайте также
Исмаилов переезжал Минеева борьбой и давлением, но снова выдохся: на этот раз Владимир не простил Магу
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю