«Адмирал» проиграл четвертый матч кряду, уступив в гостях минскому «Динамо»

Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в столице Белоруссии и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал Тайлер Граовац, который оформил дубль.

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«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Граовац — 3 (бол., Теденбю, Усов), 2:36 — 1:0. Патрикеев — 1 (Лугин), 8:24 — 1:1. Стремвалль — 8 (Кемпе, Шинкевич), 9:05 — 2:1. Граовац — 4 (Теденбю), 41:52 — 3:1. Гареев — 2 (бол., Грачев, Букартс), 46:50 — 3:2.

Вратари: Колосов — Серебряков.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (11+11+7) — 23 (6+6+11).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

17 октября. Минск. «Минск-Арена».