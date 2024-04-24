«Локомотив» — «Металлург»: видеообзор матча

«Локомотив» и «Металлург» встретились в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина.

Игра проходила в Ярославле 24 апреля и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Металлург» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Металлург» одержал четвертую подряд победу в серии и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.