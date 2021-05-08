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Главный тренер юниорской сборной России со слезами на глазах вспомнил финал ЧМ

14:31
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Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев после возвращения команды в Россию поделился эмоциями от завершившегося юниорского ЧМ.

«Слезы на глазах? Слезы гордости. После поражения от сборной Канады поблагодарил игроков, они отдали всю душу и силы, столько эмоций. В целом — молодцы», — сказал Лещев ТАСС.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что Лещев присоединится к главной сборной страны для подготовки к чемпионату мира в Риге.

«Планов нет, сегодня-завтра начну работу в национальной команде», — ответил Лещев на вопрос о работе в главной сборной.

Россияне завоевали серебряные медали ЮЧМ-2021, проиграв в финале канадцам со счетом 3:5.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11327423

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