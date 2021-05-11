Главный тренер юниорской сборной России: «Не будет второго Капризова — будет новый Мичков»
Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев высказался об игроках команды после ЮЧМ-2021 года.
Россияне несколько дней назад вернулись с турнира, который проходил в США. Сборная России проиграли в финале канадцам со счетом 3:5.
«Каждый игрок индивидуален. Не будет второго Капризова — будет новый Мичков, новый Мирошниченко. Потом будут еще какие-то ребята. Они все индивидуально сильные, разные и со своей харизмой.
Любой игрок — это личность. К каждому нужен подход. Но я могу сказать, что это крайне порядочные, честные и трудолюбивые люди. Которые очень любят хоккей», — цитирует Лещева «Известия».
Мичков стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его самым ценным игроком. На его счету 16 (12 шайб + 4 передачи) очков в семи матчах. Он же стал лучшим снайпером чемпионата мира, установив новый рекорд для россиян на турнире.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1162013/aleksei-fomin/ne-budet-vtorogo-kaprizova-budet-novyi-michkov
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