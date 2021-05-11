Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Главный тренер юниорской сборной России: «Не будет второго Капризова — будет новый Мичков»

11:27
Матвей Мичков. Фото ФХР.
Матвей Мичков. Фото ФХР.
Теги:

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев высказался об игроках команды после ЮЧМ-2021 года.

Россияне несколько дней назад вернулись с турнира, который проходил в США. Сборная России проиграли в финале канадцам со счетом 3:5.

«Каждый игрок индивидуален. Не будет второго Капризова — будет новый Мичков, новый Мирошниченко. Потом будут еще какие-то ребята. Они все индивидуально сильные, разные и со своей харизмой.

Любой игрок — это личность. К каждому нужен подход. Но я могу сказать, что это крайне порядочные, честные и трудолюбивые люди. Которые очень любят хоккей», — цитирует Лещева «Известия».

Мичков стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его самым ценным игроком. На его счету 16 (12 шайб + 4 передачи) очков в семи матчах. Он же стал лучшим снайпером чемпионата мира, установив новый рекорд для россиян на турнире.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1162013/aleksei-fomin/ne-budet-vtorogo-kaprizova-budet-novyi-michkov

Читайте также

Роднина — о теракте в Казани: «Это катастрофа! Очень страшно»
Видео с места стрельбы в гимназии в Казани
Число пострадавших в результате стрельбы в Казани выросло до 32
Установлена личность подростка, открывшего стрельбу в школе в Казани

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд