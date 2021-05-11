Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев высказался об игроках команды после ЮЧМ-2021 года.

Россияне несколько дней назад вернулись с турнира, который проходил в США. Сборная России проиграли в финале канадцам со счетом 3:5.

«Каждый игрок индивидуален. Не будет второго Капризова — будет новый Мичков, новый Мирошниченко. Потом будут еще какие-то ребята. Они все индивидуально сильные, разные и со своей харизмой.



Любой игрок — это личность. К каждому нужен подход. Но я могу сказать, что это крайне порядочные, честные и трудолюбивые люди. Которые очень любят хоккей», — цитирует Лещева «Известия».