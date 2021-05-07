Мичков забросил 12-ю шайбу на ЮЧМ. До рекорда Овечкина — два гола
04:30
Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в финальном матче чемпионата мира против Канады. Для 16-летнего хоккеиста это 12-й гол в шести играх турнира.
Он вышел на чистое треье место, обойдя Никиту Кучерова и Евгения Кузнецова по голам за российскую сборную на юниорском ЧМ.
Рекорд за один турнир принадлежит Александру Овечкину (14 голов). Вторым идет Илья Ковальчук (13).
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