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Мичков забросил 12-ю шайбу на ЮЧМ. До рекорда Овечкина — два гола

04:30
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в финальном матче чемпионата мира против Канады. Для 16-летнего хоккеиста это 12-й гол в шести играх турнира.

Он вышел на чистое треье место, обойдя Никиту Кучерова и Евгения Кузнецова по голам за российскую сборную на юниорском ЧМ.

Рекорд за один турнир принадлежит Александру Овечкину (14 голов). Вторым идет Илья Ковальчук (13).

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