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Сборная России объявила состав на финал ЮЧМ против Канады

02:55
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Сборная России объявила состав на финал юниорского чемпионата мира-2021 против команды Канады. Начало игры — в 4.00 по московскому времени.

В 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а в полуфинале была сильнее финнов (6:5). Канадцы в четвертьфинале обыграли чехов (10:3), а в 1/2 финала разгромили Швецию (8:1).

Следить за матчем Канада — Россия можно будет на сайте «СЭ».

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США