Сборная России объявила состав на финал ЮЧМ против Канады
02:55
Сборная России объявила состав на финал юниорского чемпионата мира-2021 против команды Канады. Начало игры — в 4.00 по московскому времени.
В 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а в полуфинале была сильнее финнов (6:5). Канадцы в четвертьфинале обыграли чехов (10:3), а в 1/2 финала разгромили Швецию (8:1).
Следить за матчем Канада — Россия можно будет на сайте «СЭ».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю