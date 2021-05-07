Сборная России объявила состав на финал ЮЧМ против Канады

Сборная России объявила состав на финал юниорского чемпионата мира-2021 против команды Канады. Начало игры — в 4.00 по московскому времени.

Состав на финал! Изучаем и готовимся смотреть.



? Вратари: Иванов, Бринкман

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/D7DybaG6uk — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021

В 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а в полуфинале была сильнее финнов (6:5). Канадцы в четвертьфинале обыграли чехов (10:3), а в 1/2 финала разгромили Швецию (8:1).

Следить за матчем Канада — Россия можно будет на сайте «СЭ».