Мичков — о партнере Квочко после победы на Кубке Глинки/Гретцки: «Лучший центральный мира»
21:37
Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков в прямом эфире в Instagram-аккаунте партнера по команде Ильи Квочко отметил ценность нападающего, назвав его лучшим центром мира.
— Лучший центральный мира, — сказал Мичков, находясь рядом с Квочко.
— Успокойся, — с улыбкой ответил Илья. — Мне моя драка понравилась только.
Мичков и Квочко играли вместе в одном звене на Кубке Глинки/Гретцки. В четырех матчах Матвей набрал 10 (7+3) очков, став вторым бомбардиром турнира. У Ильи — 5 (1+4) очков в четырех играх.
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