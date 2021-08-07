Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков в прямом эфире в Instagram-аккаунте партнера по команде Ильи Квочко отметил ценность нападающего, назвав его лучшим центром мира.

— Лучший центральный мира, — сказал Мичков, находясь рядом с Квочко.

— Успокойся, — с улыбкой ответил Илья. — Мне моя драка понравилась только.

Мичков и Квочко играли вместе в одном звене на Кубке Глинки/Гретцки. В четырех матчах Матвей набрал 10 (7+3) очков, став вторым бомбардиром турнира. У Ильи — 5 (1+4) очков в четырех играх.