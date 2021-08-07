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Сборная России в пятый раз в истории выиграла Кубок Глинки/Гретцки

20:19
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Юниорская сборная России до 18 лет обыграла Словакию (7:2) в финале Кубка Глинки/Гретцки. Эта пятая победа наших команд на этом турнире.

Ранее Россия/СССР становились первыми в 1991, 1993, 1995 и 2019 годах. По числу золотых медалей лидируют канадцы, которые не принимали участие в этом розыгрыше, — 22.

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