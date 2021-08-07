Леонид Вайсфельд прокомментировал победу юниорской сборной в Кубке Глинки/Гретцки

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвел итоги выступления юниорской сборной России (игроков до 18 лет) на Кубке Глинки/Гретцки.

— Второй год подряд сборная России побеждает на этом престижном турнире, который многие называют неофициальным чемпионатом мира, — подчеркнул Вайсфельд. — Наша команда продемонстрировала хороший, уверенный, атакующий хоккей. Было ясно, что играть против словаков на их льду будет непросто. Можно было предположить, что и судьи будут слишком строги к нам. Но, в любом случае, команда сегодня сыграла предельно грамотно.

Рад за Мичкова, ставшего лучшим бомбардиром турнира, Мирошниченко, Газизова и других ребят, которые смогли проявить себя наилучшим образом. У нас очень хорошая команда, в ней много перспективных хоккеистов. Необходимо, чтобы они не останавливались на достигнутом, а прогрессировали дальше. Видно, что помимо того, что ребята талантливые, с ними ведется грамотная работа. Думаю, что Мичкова и Мирошниченко мы увидим в молодежной сборной при подготовке к «Турниру четырех» в конце августа. Интересно было бы посмотреть, как эти ребята будут выглядеть в команде с теми, кто на один-два года их старше.