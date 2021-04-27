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«Этот камбэк будет сниться американцам в кошмарах». Канадские журналисты — о подвиге России на ЮЧМ

12:22
Сборная России по хоккею на ЮЧМ-2021. Фото ФХР.
Сборная России по хоккею на ЮЧМ-2021. Фото ФХР.
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Североамериканская пресса отреагировала на итог стартового матча ЮЧМ между сборными России и США (7:6 ОТ).

«В какой-то момент казалось, что сборная США одержит легкую победу в матче против принципиального соперника. Вместо этого Россия совершила сумасшедший камбэк, который будет теперь сниться американцам в кошмарах.

Для США все складывалось отлично в первой половине игры. Во втором периоде американцы уже играли с солидным преимуществом — 5:1.

Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок. Россия захватила контроль над шайбой и уже не теряла его. Основное время закончилось со счетом 6:6, а в овертайме все решила шайба Никиты Чибрикова.

У США будет шанс реабилитироваться в предстоящем матче против Германии. Но это поражение может стать для них ключевым на групповом этапе", — написали в канадском издании The Hockey News.

Сборная России одержала волевую победу над командой США в первом матче ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.

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