Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ

Федерация хоккея США пошутила по поводу поражения от сборной России в стартовом матче юниорского чемпионата мира 2021 года.

Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.

«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?», — написала в Twitter пресс-служба Федерации хоккея США.

Напомним, в 2015 году на юниорском чемпионате мира сборная России обыграла команду США в стартовом матче турнира со счетом 3:1. Однако в итоге США стали чемпионами, обыграв в финале Финляндию со счетом 2:1. Сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив Швейцарии со счетом 0:5.