Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ
12:08
Федерация хоккея США пошутила по поводу поражения от сборной России в стартовом матче юниорского чемпионата мира 2021 года.
Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.
«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?», — написала в Twitter пресс-служба Федерации хоккея США.
Напомним, в 2015 году на юниорском чемпионате мира сборная России обыграла команду США в стартовом матче турнира со счетом 3:1. Однако в итоге США стали чемпионами, обыграв в финале Финляндию со счетом 2:1. Сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив Швейцарии со счетом 0:5.
You know what happened the last time we lost to Russia to open a tournament? ?— USA Hockey (@usahockey) April 27, 2021
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