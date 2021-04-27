Буре прокомментировал победу России над США на ЮЧМ

Легендарный хоккеист, чемпион мира и Европы в составе сборной СССР Павел Буре в интервью Metaratings.ru отреагировал на победу сборной России над США (7:6) на старте юниорского чемпионата мира-2021 в Техасе.

Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.

— Насколько важна первая победа на турнире?

— В первую очередь хотел бы поздравить ребят с победой, тем более с такой волевой. При почти безнадежном счете они не бросили играть в хоккей и нашли в себе силы выиграть в овертайме.

Любая победа приятна, но такая даст ребятам эмоциональный заряд. Теперь они будут понимать, что они команда и при любом счёте нельзя сдаваться, нужно идти до конца.

— Победа над американцами — это большое достижение? Или обыграть канадцев в таком стиле было бы приятнее?

— С такого счёта приятно отыграться в любом матче. В последнее время у нас и канадцы, и американцы — принципиальные соперники. У них очень сильно развивается и юниорский, и молодёжный, и взрослый хоккей. У нас тоже есть национальная программа развития хоккея. Она даёт плоды, раз ребята выигрывают такие матчи.