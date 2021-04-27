Лихой камбэк русских юниоров! Отыгрались с 1:5 и дожали американцев в овертайме

Отличный старт российской молодежки на ЮЧМ-2021.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Россия U18 — США U18 — 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)

Голы: Чесли — 1, 2:56 — 0:1. Дюк — 1 (бол., Хатсон, Пастухов), 5:24 — 0:2. Юров — 1 (Чибриков, Макаров), 9:18 — 1:2. Беренс — 1 (бол., Хатсон, Кули), 16:44 — 1:3. Страки — 1 (Ховард, Страмел), 21:27 — 1:4. Пастухов — 1 (бол., Хатсон, Беренс), 24:16 — 1:5. Мичков — 1 (Гайдамак, Новиков), 26:16 — 2:5. Гайдамак — 1 (Грудинин, Чибриков), 28:09 — 3:5. Мичков — 2 (бол., Грудинин, Петров), 33:09 — 4:5. Дюк — 2 (Пастухов, Беренс), 36:36 — 4:6. Мирошниченко — 1 (бол., Коромыслов, Свечков), 39:12 — 5:6. Мирошниченко — 2 (Свечков, Юров), 54:44 — 6:6. Чибриков — 1 (Иванцов), 61:25 — 7:6.

Вратари: Герасимюк (Бринкман, 21:27) — Хомер.

Броски: 35 (9+14+11+1) — 35 (13+8+14+0).

Судьи: Брандер, Кика.

27 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 1400 зрителей.

После единственного товарищеского матча перед стартом ЮЧМ со сборной Белоруссии, который российская юниорка выиграла только по буллитам, отыгравшись с 0:2, делать каких-то глобальных выводов не хотелось. Да и был ли смысл? Обе команды вышли на лед сразу по прохождении обязательного карантина, соскучившись по хоккею, но рвать жилы в единственной контрольной игре смысла не было никакого. Так что натужная победа в режиме энергосбережения, которая должна была выявить болевые точки команды Альберта Лещева, — результат вполне приемлемый. А из-за отсутствия эйфории — даже где-то полезный.

Тем не менее в стартовом матче с хозяевами турнира американцами у сборной России вылезли наружу все те же проблемы, что и двумя днями ранее. Представить, что у россиян задрожат колени сразу после первого вбрасывания, было можно, но 1:5 уже в начале второго периода воображение точно не рисовало. США традиционно покатили очень активно, однако и близко не были похожи на брызгаловских «горилл из клетки». Ничего сверхъестественного хозяева не показывали. Первый гол Райана Чесли получился благодаря шальному броску. Окей, несчастный случай. В остальном же наши парни провалили первые 30 минут из-за собственных ошибок, огромного количества брака и слабой дисциплины.

Team USA gets off to a hot start, opening the scoring just three minutes in. #U18Worlds



?? Ryan Chesley (#2022NHLDraft) beats the camera and the goalie with a rip from the point.https://t.co/7oPxPplteb pic.twitter.com/BuXw45nBBi — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Причем диспозиция не изменилась, даже когда магнитогорец Данила Юров, казалось бы, разбудил свою команду и сделал счет 1:2 в середине первого периода. Как и в матче с белорусами, российская юниорка выглядела очень разрозненной, от Кирилла Герасимюка веяло неуверенностью, техничные нападающие вроде Прохора Полтапова или Никиты Чибрикова слишком много брали на себя и атаковали в одиночку, а осмысленные выходы из своей зоны и входы в чужую можно было пересчитать по пальцам одной руки. В какой-то момент даже пришлось поймать себя на мысли: неужели одна из самых талантливых сборных за последние несколько лет может начинать атаку только через примитивный вброс?

Да, хозяева работали ногами чуть быстрее, вынуждали россиян фолить и в итоге показали убийственное большинство, реализовав все три первых удаления сборной России. Но сыграй пацаны Лещева чуть спокойнее и чуть более собранно, им не пришлось бы героическим образом спасать Родину.

После шайбы Итана Страки тренерскому штабу гостей пришлось менять в рамке не потащившего сегодня Герасимюка на Валерия Бринкмана. Еще один голкипер из системы СКА, хоть и пропустил первым же броском в большинстве от Саши Пастухова, родившегося в США в семье переводчика бродячего цирка из Тулы, сыграл очень уверенно и все, что должен был, поймал. Именно после его появления на льду и начался камбэк россиян в лучших традициях молодежки.

Russia strikes back after USA's power play goal, 5-2. #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) takes advantage at the net-front, putting in the loose puck and opening his scoring account.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/q7avbzEKaP — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Сначала интригу вернули Матвей Мичков и Всеволод Гайдамак, забив из-под ворот с интервалом в две минуты незадолго до экватора, и после дуплета у сборной России будто бы щелкнул включатель. Практически мгновенно оборона американцев начала проседать и уступать в скорости, позволяя подолгу крутить позиционки в своей зоне. А когда наша юниорка начала играть с позиции силы, «звездно-полосатые» схватили удаление, и пермский кракен под 17-м номером по-настоящему завелся. Претендент на первый номер драфта-2023 получил шайбу на полборта и ровно с середины правого круга вбрасывания уложил шайбу в сетку. И сколько же он наколотил подобных «фирмовых» голов, разрывая МХЛ за «СКА-1946»!

Team Russia claws back and it's only a one goal game! #U18Worlds



?? Who else but Matvei Michkov? The #2023NHLDraft eligible with an absolute snipe on the power play. That's his second goal of the match. Friendly reminder that he is sixteen.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/mG7jzDowOj — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Потушить напор россиян не смогла даже шайба Дилана Дюка, здорово подправившего под воротами наброс Шона Беренса и вернувшего американцам двойное преимущество. За минуту до второй сирены команда Дэна Мьюза вновь осталась вчетвером, и Иван Мирошниченко, которого еще позапрошлой зимой нарекли новым Овечкиным, в лучших традициях Александра Великого еще до перерыва расстрелял Гибсона Хомера. Пас в «офис» — зубодробительный щелчок в касание — вынимай!

Make that ELEVEN goals in two periods, as Russia makes it 6-5. #U18Worlds



?? Ivan Miroshnichenko (#2022NHLDraft) opens up his account with a beautiful one-timer on the power play. Nice play by Arseni Koromyslov (2022), as well.https://t.co/E3MnSHY6Yh pic.twitter.com/zTiGgRjFAU — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Впервые в матче сравнять счет наша сборная могла уже на старте третьего периода — Юров сразу после вбрасывания убежал «один в ноль», но сунул шайбу в щитки голкиперу. В конце концов спасительный гол пришлось ждать до 55-й минуты. Просто посмотрите на то, как Федор Свечков затерзал двух игроков хозяев и выдал пас на дубль Ивану Мирошниченко!

We have a tie game! Russia levels it at sixes. #U18Worlds



?? Fantastic play by Fyodor Svechkov (#2021NHLDraft) to wait for the lane to open and then finds Ivan Miroshnichenko (#2022NHLDraft) for his second goal.https://t.co/E3MnSHY6Yh pic.twitter.com/OaARMfCkVJ — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Проиграть матч в овертайме команда, которую уже в середине встречи все дружно хоронили, по всем канонам просто не могла. Давно ли вы видели, чтобы кто-то возвращался в игру с 1:5? И как же круто, что победный гол воткнул капитан этой сборной Никита Чибриков — именно он в первом периоде поддался эмоциям и привез абсолютно ненужное удаление, реализованное соперником.

COMEBACK COMPLETE! #U18Worlds



?? Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft) goes coast-to-coast, burns Team USA, and scores from a sharp angle to win the game for Team Russia. Final score: 7-6.https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/IWmkgVuTOc — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Теперь стоит только один вопрос: что это было?!