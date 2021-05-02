Быков оценил разгромную победу сборной России над Чехией в ЮЧМ-2021

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу сборной России над Чехией в матче группового турнира юниорского чемпионата мира (11:1).

«Я бы не стал концентрироваться на счете, которого добились наши ребята, — сказал Быков «СЭ». — Безусловно, прекрасный результат, но это уже история. Самое важное впереди — четвертьфинал. Сейчас необходимо настроиться на игру с белорусами. Нужно посмотреть какие позиции стоит усилить. Задача сборной — это только золото? Традиционно в любых возрастах наши хоккеисты должны занимать первое место. Конечно, все настроены на победу. Так сложилось исторически. Современное поколение хоккеистов переняло все лучшее у предыдущего и пытается как-то продолжать успехи».

Быков также считает, что не стоит недооценивать сборную Белоруссии.

«Гладкий чемпионат прошел, теперь начинается самое важное. Мы, вроде, научились играть с канадцами и американцами. Теперь должны показать это в плей-офф. Не стоит недооценивать соперника, необходимо серьезно готовиться к сложному матчу. После него, по результату, уже будем смотреть что получилось, а что нет», — добавил Быков.

На ЮЧМ-2021 завершился групповой турнир. Сборная России вышла в плей-офф со второго места и в 1/4 финала сыграет против команды Белоруссии.

Матч состоится 3 мая и начнется в 20.30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)