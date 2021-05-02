Стал известен рейтинг сборных, на основе которого будут сформированы полуфинальные пары ЮЧМ

На юниорском чемпионате мира-2021 завершился групповой турнир и стартуют матчи плей-офф.

Сегодня на ЮЧМ определились все четвертьфинальные пары:

Канада (А1) — Чехия (В4), Швеция (А2) — США (В3), Россия (В2) — Белоруссия (А3), Финляндия (В1) — Швейцария (А4).

На турнирах ИИХФ действует формат с посевом перед полуфиналом. Четыре сборные ранжируются по следующим показателям на групповом этапе: место в группе; очки; разница шайб; число голов. После этого команда с первым посевом играет против четвертой, вторая — с третьей. На данный момент рейтинг сборных для посева такой:

1. Канада (А1, 12 очков).

2. Финляндия (В1, 9 очков).

3. Россия (В2, 9 очков, «+15»).

4. Швеция (А2, 9 очков, «+2»).

5. США (В3, 8 очков).

6. Белоруссия (А3, 6 очков).

7. Чехия (В4, 4 очка).

8. Швейцария (А4, 3 очка)

Это означает, что с большой вероятностью в полуфиналах сыграют Канада — Швеция/США и Россия — Финляндия.