Без шансов. Российская молодежь забуксовала против опытных финнов

Наша команда неудачно начала евросезон.

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Россия — Финляндия — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Ватанен), 27:49 — 0:1. Аалтонен — 1 (бол., Ватанен), 31:41 — 0:2. Филппула — 1 (бол., Аалтонен, Пакаринен), 47:41 — 0:3.

Вратари: Шугаев — Олкинуора.

Штраф: 37 — 6.

11 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Пока КХЛ ушла на перерыв, болельщики переключились на международные матчи. Четыре сборные России — национальная, олимпийская, молодежная и команда U-16 — выехали на разные турниры. Большее внимание было обращено к Кубку «Карьяла», на который ФХР отправила экспериментальный состав. Микс молодежи и приглянувшихся на старте регулярки более опытных хоккеистов. Такой ростер только поднял интерес к сборной на Евротуре. Много перспективных игроков, за которыми хотелось последить за пределами своих клубов.

Федерация выбрала верный путь к повышению популярности Евротура. Тем более сегодня за болельщицкий интерес пришлось спорить с серьезным оппонентом. Параллельно с матчем в Хельсинки футбольная сборная России разгромила Кипр в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Что удивительно, хоккеисты, в отличие от команды Валерия Карпина, забить так и не смогли.

Если год назад Игорь Ларионов повез на финский этап Евротура кандидатов на МЧМ, то Олег Браташ усилил команду игроками, которые по возрасту не проходят на зимний турнир. «Переростки» молодежного первенства — Воронков, Тертышный, Вовченко, Рашевский, Елесин — добавили сборной мускулов и духа. Штаб подобрал игроков, способных заступиться за юнцов, чтобы не дать их в обиду. Однако против Финляндии не нашлось лидера, способного вытащить команду из ямы и перевернуть матч. По такой игре даже сложно выделить кого-то персонально. Разброд и шатание — так в двух словах можно описать сегодняшний матч россиян.

В очередной раз убедился, что наши тренеры могут удивлять после публикации состава на матч. На пресс-конференции перед поездкой в Хельсинки Браташ отмечал, что на Ярослава Аскарова рассчитывают на МЧМ, поэтому ему важно получить практику. Вы же помните, что год назад проспект «Нэшвилла» отыграл все три матча на Евротуре, а его коллеги — Артур Ахтямов и Всеволод Скотников — съездили в Финляндию как статисты?

Мне очень не хотелось, чтобы и нынешний Кубок «Карьяла» свелся к бенефису Аскарова, которого будут наигрывать перед МЧМ. В идеале распределить время между всеми вратарями, чтобы каждый провел по матчу. Турнир начался с рационального решения — сегодня Браташ доверился Дмитрию Шугаеву из «Северстали», который оставил приятное впечатление в первые два месяца регулярки. Как же непривычно смотрелся его «череповецкий» комплект экипировки — ловушка, блин и щитки — на контрасте с остальной формой. С трудом представляю, как матч досматривали перфекционисты.

Шугаев дебютировал за сборную без нервов. Дмитрий словно вышел продлевать победную серию «Северстали» в КХЛ. За первый период финны дважды играли в большинстве и неплохо двигали шайбу. Голкипер при поддержке партнеров справился с атаками хозяев. Моментов у ворот Юхи Олкинуоры почти не возникало. А самое примечательное событие отрезка произошло, когда на льду появился 16-летний Матвей Мичков. Нападающий системы СКА побил рекорды двух легенд — Александра Овечкина и Владислава Третьяка. С этого дня Матвей — самый молодой игрок национальной сборной в отечественной истории.

Приведу один пример для скептиков, считающих Мичкова пиар-проектом. Когда на старте второго периода финны схватили удаление, тренеры сборной выпустили его в большинстве. Забить не получилось, но было любопытно наблюдать, как двухметровый гигант Марко Анттила сдерживает миниатюрного Мичкова. Второе большинство россиян прошло эффективнее. После броска Александра Никишина финнов спасла перекладина. Работы у Олкинуоры прибавилось. Но то, что не получилось в большинстве у россиян, удалось соперникам. Сначала отличился экс-форвард «Магнитки» и «Ак Барса» Харри Песонен, а спустя четыре минуты вторую шайбу забросил Миро Аалтонен. Разница в исполнительском мастерстве все-таки сказалась.

Harri Pesonen makes it 1-0 Finland off of this touch-and-go play.



Finns have passed really well in this game. pic.twitter.com/lQ4Hel1lMR — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) November 11, 202

Финны играли вдохновенно, на кураже расчерчивали зону Шугаева передачами. Все нейтральные шайбы забирали хозяева. Они грамотно использовали наложения, выпуская свежие звенья против подуставших россиян. По управлению игрой штаб Юкки Ялонена превзошел Браташа и компанию. Второй период начался оптимистично, но ближе к концу складывалось впечатление, что на льду солировала только одна команда. К сожалению, в белой форме.

Finland makes it 2-0 on a 5-on-3.



Miro Aaltonen gets it. pic.twitter.com/SZbP132Yp2 — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) November 11, 2021

Финны были лучше на точке, оставляя молодежку Браташа без шайбы. Приходилось идти в отбор, бороться и тратить силы на единоборства. В третьем периоде россияне огрызнулись, провели несколько опасных атак, но забить Олкинуоре так и не получилось. Похоронил надежды на камбэк Иван Зинченко, получивший большой штраф за удар в голову Сами Ватанена. Оставалась надежда, что судьи после совещания амнистируют нападающего, но решение осталось неизменным — Зинченко досматривал матч из раздевалки.

Окончательно испортил дебют Шугаеву Валттери Филппула. Его гол подытожил победу финской сборной. Размочить счет мог Шакир Мухамадуллин, но шайба после его броска попала в перекладину. Два самых опасных момента россиян создали защитники, и в обоих случаях Олкинуору выручал каркас ворот.

Справиться с финским доминированием у команды Браташа не получилось. Россияне забуксовали прежде всего по своей вине. Шесть малых штрафов и большой Зинченко — столько удаляться против мастеровитого соперника непозволительно. Проблемы с дисциплиной следует исправлять. «Если хочешь победить весь мир, победи себя», — этой цитатой из романа «Бесы» пересказал бы матч отмечающий сегодня 200-летний юбилей Федор Достоевский. От первого теста сборной остались противоречивые впечатления, но делать глобальные выводы по одной игре преждевременно.