Россия проиграла сильнейшему европейскому составу финнов. Их сборная может легко выиграть медали ЧМ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Увольнение

Днем в четверг «Адмирал» собрался на одной из ледовых арен Москвы, но перед занятием Александр Андриевский объявил о том, что он больше не является главным тренером команды. Специалист поблагодарил ребят и остался смотреть, как они работают, но уже с трибуны. В этом сезоне уже был ряд неоднозначных увольнений. Конечно, ничего не сравнится с отставкой Игоря Никитина из ЦСКА, но на второе место точно выходит ситуация с Андриевским.

Чего ждали от тренера? Он даже не собирал эту команду, ведь, если вы помните, руководители «Адмирала» решили поставить на Сергея Вострикова. У клуба не было ни денег, ни состава, с которым можно было бороться за место в плей-офф. Нет, там собраны хорошие парни. Они ответственные, стараются, бьются. Но в этой команде только игроки третьих-четвертых звеньев, а у легионера Джоша Кестнера три шайбы в 20 матчах. У двух снайперов — по пять шайб, у двух бомбардиров — по 11 очков. Андриевский выжимал максимум и даже больше. Недавняя победа над «Витязем», два очка в матче с «Локомотивом», переигрывали «Северсталь», уезжали с баллами из Балашихи, Казани и Магнитогорска. Даже до зоны плей-офф всего восемь очков, то есть в середине ноября «Адмирал» еще не отдыхает.

К тому же Андриевский вообще никак не влиял на комплектование состава, ведь веселая история о хоккеисте, который пришел в раздевалку и представился тренеру только появившись на льду, — это про Андриевского. Говорят, что Леонид Тамбиев (официально он пока не назначен) введет в команде жесткую дисциплину, он это умеет. Но разве этого не хватало «Адмиралу»? Не уверен. Кажется, и правда отставка тренера вообще не связана с хоккеем. Его уволили потому, что какая-то из ветвей руководства хочет поставить своего человека. О хоккее в такой момент никто и не думает.

Поражение

Сборная России на Евротуре уступила в первом матче команде Финляндии со счетом 0:3. Особо нервничать-то не надо. У нас был даже не экспериментальный состав, некоторых ребят пригласили, чтобы они чувствовали интерес к себе. Кажется, что основная задача была дать Матвею Мичкову стать самым молодым игроком в истории, который сыграл за национальную команду. И потому всерьез относиться к результату не стоит. Даже какие-то связки трудно отметить. В этой команде только Тертышный с Абрамовым выходят в клубе вместе, но уж точно не с таким центром, как Артем Галимов. Да и противостояли мы едва ли не сильнейшему европейскому составу финнов. Если именно такая команда окажется на ближайшем чемпионате мира, никто и не удивится. И в таком составе они точно будут претендентами на медали.

Согласен с защитником Дмитрием Юдиным, который отметил положительный момент в том, что в равных составах наша команда не пропускала. Как ни крути, а это достижение. Можно посмотреть на это поражение и с другой стороны. Много ребят из сборной получили опыт, посмотрели, каково вообще быть в расположении национальной команды, увидели, что для хоккеистов создаются великолепные условия. Это бесценный опыт. На взрослых, может быть, и не произведет впечатления, но молодые точно будут мотивированы вернуться в команду. А результат... В случае побед мы говорим «да кому нужен этот Евротур», а при поражениях ругаем тренеров и игроков. Нынешний формат мне нравится больше, побеждать надо на других соревнованиях.

Назначение

Успехи главного тренера сборной России Андрея Разина не остались незамеченными. Отныне он консультант национальной команды. Хоть какой-то первый шаг для интеграции специалиста в систему ФХР. Правда, не совсем понятно, что именно будет делать Разин. Забавно выглядит и то, что он пока даже не приглашался в Новогорск, а матчи национальной команды может видеть только по телевизору. Максимум, что он может подсказать, — как использовать Никиту Гуслистова, напомнить сильные стороны Даниила Вовченко, а также поделиться приметами, указывающими на то, что Дмитрий Шугаев начинает нервничать. Но советы по своим хоккеистам может дать любой тренер КХЛ, если ему позвонят из сборной. Вряд ли кто-то откажет или сбросит звонок.

Разину можно доверить совсем другое. Почему бы нам все-таки не проверить тренеров КХЛ на Евротуре, как мы это делаем с хоккеистами? Пусть национальную команду на каждом этапе возглавляет тот, кто на отрезке до турнира показывает лучший хоккей, удивляет командной игрой и результатами. Пусть именно он и вызывает в сборную людей. В Финляндию сборную мог бы повести Андрей Разин, на Кубок Первого канала кто-то другой, в Швецию — третий. Четвертый этап Евротура должен остаться за действующим тренером сборной на чемпионате мира, ведь в Чехии уже определяется окончательный состав, там появляются ребята из НХЛ. Мы уже к этому пришли, собственно. На Евротур у нас команду везет Олег Браташ, в Пекин — Алексей Жамнов, а на прошлом чемпионате мира главным был Валерий Брагин. Неизвестно, кто отправится с командой в мае на первенство планеты. Канадцам подобная ротация не мешает выигрывать, а так мы проверим и наш тренерский резерв. И не будет ничего страшного, если в ноябре сборной будет руководить Разин, а, допустим, в феврале — Михаил Кравец.