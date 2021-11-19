Талантливый вратарь из «Магнитки» чуть не загубил карьеру в Канаде. Теперь он будет играть в Финляндии

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Называть обмены между СКА и «Сочи» спортивными чаще всего язык не поворачивается, иногда они выглядели очень несправедливыми, но на этот раз южный клуб выиграл от сделки. В Санкт-Петербург отправляются защитники Никита Камалов и Никита Седов, в обмен Андрей Назаров получает Данилу Галенюка и Юрия Паутова. Последний, кстати, во встрече с «Локомотивом» провел на льду 18 минут, сделал передачу, но мы же знаем, что статистика в СКА вообще ничего не означает. Совершенно непонятно, зачем армейцам эти два защитника.

Камалов — крепкий игрок обороны, который наконец вырвался из «Амура» и показывал добротный уровень. Но сомневаюсь, что он кого-то сильней в новой команде и сумеет пробиться в топ-6. Даже не представляю, чем он лучше Юрия Паутова, а ведь переезд бывшего игрока «Витязя» в Санкт-Петербург также выглядел странным и сомнительным.

Паутов и провел-то до этого один нормальный сезон в клубе, который не попал в плей-офф. То есть, клубы просто поменялись спортсменами примерно одного уровня. У Камалова 2 (0+2) очка в 29 матчах, у Паутова — те же 2 (0+2) в 16 играх.

Никита Седов — уже не кандидат в молодежную сборную, ему 20 лет. Кое-что умеет на льду, старательный, но если он сейчас застрянет в «СКА-Неве» или даже будет спущен в МХЛ (еще может по возрасту там сыграть), то это никого не удивит. Таких хоккеистов, как он, много. На что он питерскому клубу — тоже не совсем понятно.

С Данилой Галенюком, переезжающим на юг страны, совсем другое дело. Нынешний сезон у него кошмарный, всего 3 матча, последний матч он провел 29 сентября. Постоянно ходят слухи, будто бы он очень сильно деградировал, как хоккеист. Но, знаете, когда речь идет о парнях, находящихся в системе питерского клуба, то надо осторожно относиться к оценкам со стороны. Если он не играл почти два месяца, то как бы мы могли понять его состояние? У нас в памяти Галенюк — это весьма перспективный защитник, который довольно неплохо играет в обороне и готов помочь в атаке. В «Сочи» он попадает в доброжелательную обстановку, ему будут доверять, и есть возможность раскрыться в команде. Южный клуб должен быть рад такой сделке.

Кража

Трейд между «Витязем» и СКА как раз выглядит очень несправедливым, к спорту он не имеет никакого отношения. Питерцы на этот раз забрали нападающего Семена Демидова, кандидата в молодежную сборную, у которого есть высокие шансы поехать на новый год в Канаду. Взамен клуб отдал Степана Старкова, который и в Высшей лиге-то ничем не выделялся, в восьми встречах этого сезона на его счету одна шайба.

Демидова даже немного жаль. Знаком с Семеном, видел, как он здорово играл в МХЛ за «Русских Витязей», был лидером команды. И наблюдал, как ему не хватало мастерства и уверенности в играх за «Рязань», а также мощи, чтобы стать игроком основного состава «Витязя». Но Демидов — очень перспективный, ему бы доверие тренеров на взрослом уровне. Однако, в СКА он этого не получит. В системе — жесткие отношения. Ты либо выплываешь, либо идешь ко дну, никто там тобой особо заниматься не будет. Для дальнейшего роста Демидову как раз полезней остаться в «Витязе», где уже фактически сезон закончен, команда просто будет доигрывать до конца февраля перед отпуском. А сейчас большой риск, что он превратится в того же Старкова, который переезжает в Подольск, как компенсация за Семена.

Многие уж и забыли про Степана, а это хоккеист, выступавший на молодежном чемпионате мира в Ванкувере, где команда стала третьей. Играл себе в «Капитане», затем подняли в «Сочи», и он потихоньку развивался. Обмен в СКА стал ужасным поворотом в карьере. 13 матчей в КХЛ после перехода, который случился почти 14 месяцев назад, 20 матчей в ВХЛ и 3 заброшенные шайбы за это время. Такая же судьба может ждать и Демидова.

Вратарь

Голкипера Артема Загидулина немного жаль. Не оказалось рядом с ним человека, который бы давал правильные советы, а он уже совершил столько ошибок, что теперь шансов вернуться на прежний уровень не очень много. Напомним, что в свое время Артем уехал в Северную Америку, договорился с «Калгари», хотя именно перед сезоном-2019/20 Геннадий Величкин хотел делать ставку на голкипера, рассчитывая, что пара Загидулин — Василий Кошечкин будет биться за Кубок Гагарина. Вратарь не был задрафтованным, отправился в канадскую команду на контракт новичка, совершенно не анализируя положение «Огоньков» и, не замечая силу своих конкурентов. Да и по поводу своего уровня он был скорее неправильного мнения.

Ничего путного из этой командировки не вышло. Артем играл за «Стоктон», не впечатлял своей игрой, завершив тот чемпионат с довольно слабым процентом отраженных бросков — 89,8. А затем началась пандемия. Артем долго сидел без работы, потом согласился на короткий контракт с «Металлургом» и в пяти матчах пропускал больше 4 шайб, вернулся в Канаду и провел один неполный матч за «Калгари» (2 гола после 11 бросков), снова оказался в АХЛ, где почти не играл.

Этим летом он стал не нужен канадцам, но и в Магнитогорске его особо не ждали. Клуб предложил весьма скромный контракт, агент игрока отказался от предложения, но шло время, никаких достойных вариантов не было и Артем все-таки заключил пробное соглашение с уральцами. Все закончилось очень плохо. Четыре шайбы от Риги, три от «Северстали». Теперь хоккеист расторг соглашение и отправился в Финляндию. Там меньше давления, больше работы, но никаких оптимистичных прогнозов по будущему хоккеиста уже никто не дает. Слишком много упустил, причем, сам.