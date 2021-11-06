В Финляндии растет очередной вундеркинд. О нем никто не знал до этого сезона

Йоаким Кемелл рвется в топ-3 предстоящего драфта НХЛ.

В последнее время уровень финского чемпионата, некогда считавшегося третьим по силе в Европе, существенно просел. Если не так давно местная Лиига уступала только КХЛ и соседке из Швеции, то сейчас по привлекательности она опустилась еще на две позиции вниз, отдав былые позиции швейцарской NL и немецкой DEL, в которую все чаще едут бывшие кахаэловские звезды.

Пока в начале 2010-х немецкие чиновники семимильными шагами популяризировали хоккей и привлекали все больше инвесторов, а швейцарские клубы начали переманивать лидеров других европейских чемпионатов небольшими расстояниями, высоким уровнем жизни и солидными зарплатами, финские клубы на их фоне нищали и в какой-то момент бесповоротно выбыли из гонки вооружений.

Все это привело к тому, что средний возраст Лииги резко повысился, качество легионеров упало настолько, что все чаще в ней стали доминировать люди из маргинальной Лиги Восточного побережья, а финские хоккеисты куда охотнее стали выбирать другие чемпионаты и возвращались на родину только при отсутствии серьезных предложений из-за границы.

При этом местное первенство пострадало и стилистически. Из-за дефицита больших мастеров клубы начали делать ставку на менее креативных, но более быстрых и рабоче-крестьянских хоккеистов. В местной игре стало много бесполезной беготни.

Однако, начав терять локальных звезд, финны все больше доверяли молодым звездочкам, для которых Лиига превратилась в идеальное место для развития перед отъездом в Северную Америку — общий уровень здесь просел, но он по-прежнему выше, чем в любой юниорской лиге, а хаотичное броуновское движение учит даже не самых взрывных и скоростных ребят быстрее думать в цейтноте.

— Я каждое лето тренируюсь с «Таппарой», и мне так же тяжело, как и раньше. Там осталось много игроков, с которыми я ещё успел поиграть в Лииге. Может быть, игроки, которым 38 лет, обладают большим талантом и читают игру на два-три шага вперёд. Может, там не такая физически сильная лига, как НХЛ и КХЛ, там у них есть время для принятия решения. Ну и, конечно, таким талантам, как Лайне или Какко, которые раз в пять лет появляются, финская лига идеально подходит. У них есть время подумать, есть шанс зацепиться за игру со взрослыми, — рассказывал мне в интервью пару лет назад первый центр сборной Финляндии Александр Барков.

Затмил другого топового юниора

Только «ТПС» успел отгрузить в НХЛ Каапо Какко, как в финском чемпионате появился еще один вундеркинд по имени Йоаким Кемелл, который в преддрафтовый год рвется на вершину скаутских рейтингов и заставляет смотреть на него с открытым ртом.

До начала этого сезона о 17-летнем юниоре из Страны тысячи озер вы могли слышать в двух случаях: первый — вы регулярно мониторите драфтовые списки, второй — вы регулярно смотрите юниорские международные турниры. Почти два года назад парень 2004 года рождения ездил на юношеские Олимпийские игры в Лозанне (турнир, на котором царили Матвей Мичков и Иван Мирошниченко), но сыграл очень невзрачно. По-настоящему Кемелл заявил о себе только этим летом, став с пятью голами третьим снайпером Кубка Глинки/Гретцки, а прошлой весной со старшим годом сгонял на ЮЧМ в Даллас.

Еще недавно снайпера из Суоми не рассматривали даже как сильнейшего финна в своем выпускном классе. Пару месяцев назад европейские и североамериканские СМИ дружно хайпили его нынешнего одноклубника Брэда Ламберта, о котором мы писали большой текст незадолго до полуфинала ЮЧМ, и наряду с Иваном Мирошниченко называли финна с канадским паспортом претендентом на звание лучшего европейца грядущей ярмарки. Вот только пока распиаренный уроженец Лахти второй год топчется на месте и не может найти себя на новом уровне, Кемелл тащит на себе скромный «ЮП» и с 12 шайбами в 16 матчах идет первым в списке лучших снайперов Лииги.

Что из себя представляет финский вундеркинд? Как и полагается праворукому убийце, пацан из «ЮПа» крайне опасен в большинстве и наибольшую угрозу таит из офиса в левом круге вбрасывания. Поэтому сравнений с Александром Овечкиным или тем же Патриком Лайне ему не избежать. Однако подкупает в игре Кемелла прежде всего его многогранность — со своим убойным кистевым вкупе с оточенным щелчком он не исполняет на льду исключительно роль бездумной палки-пулялки, которая ждет, что его будут выводить на бросок с чистого льда или кормить передачами на пустой угол.

Надо пойти потолкаться на пятак? Пожалуйста! Надо полететь в форчекинг и выгрызть шайбу у защитников? Без проблем. Есть возможность приложить кого-то классным силовым? Вообще легко! Только дайте золотой шлем.

Главный североамериканский драфт-гуру Кори Пронман из The Athletic, давая характеристику лучшему снайперу Лииги, в своем последнем материале о предстоящем драфте писал, что его беспокоит только небольшой рост Кемелла — 180 см. Мол, в современной НХЛ на габариты уже не смотрят, как раньше, но при прочих равных ему предпочтут условную «машинку» из мышц типа Ивана Мирошниченко. Тем не менее в силовой борьбе со своими 80 килограммами веса финн вообще не проседает. Более того, сейчас он лидирует среди нападающих «ЮПа» по количеству проведенных силовых приемов — 23 хита в 16 матчах.

Пожалуй, лучший случился в домашнем матче с «ТПС», который сейчас возглавляет таблицу Лииги. Увидев, что партнеры в формате «5х4» потеряли шайбу около борта, Кемелл вовремя начал откатываться спиной и на своей синей линии посадил прокатиться на мельницу канадца Джека Родевальда и порадовал домашние трибуны.

Роскошный силовой от Кемелла pic.twitter.com/pQGaZWwgC5 — Krusty Krab (@KrustyK34377291) November 3, 2021

Причем Кемелл играет практически без прокатов и не упускает ни единой возможности сыграть в корпус. Иной раз кажется, что специально носится и ищет для себя эти силовые приемы. Для 17 лет такая манера игры — вообще неслыханная дерзость.

Отличает Кемелла от россыпи сверстников и то, что он все делает с холодной головой. Пока он, конечно, далеко не Айсмен вроде Кими Райкконена. Но под давлением и в окружении нескольких соперников желторотый юниор действует по-настоящему здорово. Там, где подавляющая часть молодежи предпочтет отброситься или сыграть максимально просто, он не закипит и пойдет обыгрывать, до последнего стараясь сохранить шайбу у себя на крюке. И вот эта мальчишеская наглость вкупе со спокойствием прожженного 30-летника мужика помогают ему взрывать взрослый чемпионат.

— Его умение владеть шайбой можно увидеть в каждой игре. Он может быстро находить решения в ограниченном пространстве. В игре вообще нет ничего бессмысленного. Для меня даже немного стало неожиданностью то, насколько зрелый хоккей он демонстрирует в своем возрасте.

Ему все равно, кто против него. Хотя прежде чем проводить силовой прием, он старается оценивать, кто из соперников упадет от него, а кто останется в вертикальном положении. Они с Ламбертом смогли обеспечить собственное развитие, соревнуясь друг с другом и выясняя, кто из них лучший. Со стороны кажется, что они даже враждуют друг с другом. Но это здоровая конкуренция, — объясняет феномен своего юниора спортивный директор «ЮПа» Микко Виитанен.

Классный гол Кемелла pic.twitter.com/HXbvGIxI7K — Krusty Krab (@KrustyK34377291) November 4, 2021

Несколько удивительно, но чуть было не загнувшийся из-за кризиса на фоне коронавируса клуб из небольшого городка Ювяскюля изначально делал ставку именно на Ламберта, как на потенциальную золотую жилу, которая в скором времени должна принести ему приличные деньги.

С Ламбертом вообще приключилась интересная история, наделавшая немало шума в Финляндии. Два года назад его отец пытался выбить для него железобетонное место в основе родных «Пеликанз» из Лахти и, не получив гарантий, увез в систему столичного ХИФКа, за который Брэд сыграл всего четыре матча. Позже, посчитав, что и в Хельсинки сдерживают развитие его кровинушки, Ламберт-старший воспользовался пунктом о досрочном разрыве контракта и нашел вариант с обескровленной командой из подвала, согласившейся на все условия скандальной семейки.

Для «ЮПа» бесплатное подписание и скорый отъезд куда более известного по ту сторону океана юниора означали быстрый доход, который помог бы раскидаться с кучей долгов. Все дело в том, что НХЛ имеет трансферное соглашение с Лиигой, согласно которому энхаэловские клубы выплачивают компенсации за игроков, переезжающих из Финляндии (аналогичные соглашения подписаны практически со всеми видными европейскими чемпионатами, за исключением КХЛ). Если брать в среднем, то сумма, отчисляемая за одного игрока, колеблется в районе от 220 000 до 260 000 евро. При этом компенсация выплачивается только при подписании первого контракта в НХЛ.

Сейчас клуб, несколько лет назад выигрывавший Лигу чемпионов, второй год подряд дергает ножками на дне турнирной таблицы, пытаясь свести дебет с кредитом. И если для болельщиков и руководства нынешнее положение — ад, кошмар и катастрофа, то для голодных пацанов типа Кемелла и Ламберта это идеальный инкубатор, в котором на них не давит результат. Свои нынешние возможности в «ЮПе» прекрасно осознают — поэтому еще до начала регулярки двум главным вундеркиндам страны выдали безлимитный тариф на ошибки.

Маловероятно, что Ламберт за сезон упадет ниже первого раунда. Однако все идет к тому, что первую выплату из НХЛ клубные боссы получат не за залетного форварда из Лахти, а за собственного воспитанника, наглухо перебивающего в преддрафтовый год переоцененного конкурента. Пока первого с 3 очками в 14 матчах сжирают на гик-форумах, называя бегунком без головы и с гипертрофированным ЧСВ, второй все больше поражает своей многофункциональностью энхаэловских скаутов, отслеживающих финский регион.

Впрочем, многое в плане распределения мест на драфте будет зависеть и от второй части сезона. Как бы Кемелл ни был хорош осенью, североамериканские спецслужбы (окей, клубные скаутинговые отделы) будут делать окончательные выводы именно после того, как у него пройдет «медовый месяц» на взрослом уровне, потухнут эмоции от дебюта и ближе к весне начнут уходить силенки.