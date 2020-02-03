Василий Подколзин: «Брагин для нас как второй отец»

Нападающий СКА Василий Подколзин поделился эмоциями после вызова в сборную России на третий этап Евротура, а также рассказал об отношениях с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным, который теперь будет работать с главной командой и в СКА.

— Узнавали уже у ребят, как там, во взрослой сборной?

— Пока еще нет. Но я там буду не один, а с ребятами. Здорово, что мне в 18 лет дают такой шанс. Понимаю, что это в какой-то степени это аванс, — цитирует Подколзина официальный сайт КХЛ.

— Чего ждете от Шведских игр?

— Хочется показать себя. Главное — не отходить от своей игры. Если мы начинаем играть в пас, то даже соперник уже не важен. Если будем делать что-то не то — пойдут ошибки, нервозность появится. Этого всего не надо.

— Иван Морозов сказал, что ему Валерий Брагин как второй отец. Вас старшие партнеры не ревнуют к новому тренеру СКА? Вас-то он знает лучше.

— Очень многие ребята прошли через молодежную сборную Валерия Николаевича, поэтому проблем не должно быть. Но Морозов прав, что он для нас как второй отец, мы второй год уже вместе работаем.

— Успел уже Брагин начать работать в СКА с нападающими и над большинством?

— Да, мы каждый день уделяем этому время. Он со всеми игроками разговаривает, всех знает. Работа идет полным ходом.