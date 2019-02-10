Вадим Шипачев: "Мы с Кагарлицким деревянные стали"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над Чехией (3:1) в рамках шведского этапа Евротура.

– Надо реализовывать свои моменты, тогда будет легче, – сказал Шипачев. – Сегодня в начале опять не забили. Хорошо, что у нас есть такая звезда, как Кузьменко, которая все решила.

– Когда вам фингал поставили?

– В начале матча со шведами попали.

– Когда последний раз играли три матча за три дня, если считать завтрашнюю встречу со "Спартаком"?

– Ну завтра я еще не сыграл. Может, не поставят? Если тренер прочитает, может, завтра нам раскатку отменит? Не знаю. Пожалуйста, сделайте так!

– Чехи в концовке проявляли эмоции, провоцировали. У вас была установка не покупаться на это?

– Конечно. Надо было терпеть, выигрывать.

– У вас был очень низкий процент вбрасываний на этом этапе Евротура. Почему?

– Да как обычно низкий.

– Был хуже обычного.

– Ну значит, еще хуже стал играть.

– В "Динамо" вы с Кагарлицким жжете, а тут так не получалось. В чем причина?

– Да деревянные стали. За четыре дня три матча сыграли, ничего не получается. Вот сейчас обратно в "Динамо" поедем.

– А если серьезно?

– Да не знаю. Пропустили непонятные голы, свои моменты не забили. Плохо сыграли. Что тут говорить.

– Говорят, тут уровень не сопоставим.

– Да, скорости выше.

– Вы как капитан, какие советы новичкам давали?

– Чтоб не переживали, спокойно себя чувствовали, чтобы наслаждались каждой минутой в сборной. У нас хорошая молодежь. (Игорь Еронко)​