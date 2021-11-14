Сборная России победила Чехию и заняла третье место на Кубке Карьяла

Сборная России в матче Кубка Карьяла победила команду Чехии со счетом 5:2. Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене».

В составе российской команды отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никиты Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота).

У чехов голы забили Матей Странски и Давид Каше.

Россия провела свой последний матч на турнире и заняла третье место (3 очка). Ранее команда Сергея Зубова проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

Чехия — на четвертом месте (0 очков). Первое место разыграют Швеция и Финляндия.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Чехия — Россия — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Елесин — 1 (бол., Никишин, Чибриков), 3:16 — 0:1. Воронков — 1 (бол., Хуснутдинов, Чибриков), 17:18 — 0:2. Воронков — 2 (Мичков), 22:29 — 0:3. Тертышный — 1 (Чибриков, Зинченко), 31:19 — 0:4. Странски — 1 (бол., Хлапик), 39:02 — 1:4. Каше — 1 (Флек), 49:20 — 2:4. Галимов — 2 (п.в., Воронков, Зинченко), 57:45 — 2:5.

Вратари: Лукеш (Квача, 31:19) — Шугаев.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 40 (14+10+16) — 35 (14+14+7).

14 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».