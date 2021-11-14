Мичков и Галимов стали лучшими снайперами сборной России на Кубке Карьяла

Нападающий Матвей Мичков стал одним из лучших снайперов сборной России на Кубке Карьяла. В трех матчах 16-летний форвард забросил две шайбы.

Только еще Артем Галимов смог забить больше одного гола на финском этапе Евротура. На его счету также две шайбы.

Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире.

Также Матвей стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея.