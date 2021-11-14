Мичков и Галимов стали лучшими снайперами сборной России на Кубке Карьяла
17:15
Нападающий Матвей Мичков стал одним из лучших снайперов сборной России на Кубке Карьяла. В трех матчах 16-летний форвард забросил две шайбы.
Только еще Артем Галимов смог забить больше одного гола на финском этапе Евротура. На его счету также две шайбы.
Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире.
Также Матвей стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея.
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