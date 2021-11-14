Мичков установил еще один исторический рекорд сборной России, побив достижение Овечкина
Нападающий сборной России Матвей Мичков забил гол в ворота сборной Чехии в матче Кубка Карьяла. Это вторая его шайба на турнире.
Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире. Ранее Александр Овечкин и Никита Чибриков на своих первых этапах Евротура набирали по 3 очка, но забрасывали только по шайбе.
Самые молодые хоккеисты сборной России, набиравшие очки в матчах Евротура
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата дебюта
|
Возраст дебюта
|
Первый турнир
|
|
|
|
|
|
Матчи
|
Очки
|
Матвей Мичков
|
09.12.2004
|
11.11.2021
|
16 лет 340 дней
|
3
|
2 (2+0)
|
Александр Овечкин
|
17.09.1985
|
04.09.2003
|
17 лет 352 дня
|
3
|
3 (1+2)
|
Никита Чибриков
|
16.02.2003
|
11.02.2021
|
17 лет 360 дней
|
3
|
3 (1+2)
|
Арсений Коромыслов
|
03.11.2003
|
11.11.2021
|
18 лет 8 дней
|
2
|
1 (0+1)
|
Марат Хуснутдинов
|
17.07.2002
|
05.11.2020
|
18 лет 111 дней
|
3
|
1 (1+0)
|
Евгений Малкин
|
31.07.1986
|
22.04.2005
|
18 лет 265 дней
|
2
|
2 (1+1)
|
Евгений Кузнецов
|
19.05.1992
|
10.02.2011
|
18 лет 267 дней
|
3
|
3 (2+1)
|
Шакир Мухамадуллин
|
10.01.2002
|
05.11.2020
|
18 лет 299 дней
|
3
|
2 (0+2)
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