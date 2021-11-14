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Мичков установил еще один исторический рекорд сборной России, побив достижение Овечкина

16:28
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Нападающий сборной России Матвей Мичков забил гол в ворота сборной Чехии в матче Кубка Карьяла. Это вторая его шайба на турнире.

Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире. Ранее Александр Овечкин и Никита Чибриков на своих первых этапах Евротура набирали по 3 очка, но забрасывали только по шайбе.

Самые молодые хоккеисты сборной России, набиравшие очки в матчах Евротура

Игрок

Дата рождения

Дата дебюта

Возраст дебюта

Первый турнир

Матчи

Очки

Матвей Мичков

09.12.2004

11.11.2021

16 лет 340 дней

3

2 (2+0)

Александр Овечкин

17.09.1985

04.09.2003

17 лет 352 дня

3

3 (1+2)

Никита Чибриков

16.02.2003

11.02.2021

17 лет 360 дней

3

3 (1+2)

Арсений Коромыслов

03.11.2003

11.11.2021

18 лет 8 дней

2

1 (0+1)

Марат Хуснутдинов

17.07.2002

05.11.2020

18 лет 111 дней

3

1 (1+0)

Евгений Малкин

31.07.1986

22.04.2005

18 лет 265 дней

2

2 (1+1)

Евгений Кузнецов

19.05.1992

10.02.2011

18 лет 267 дней

3

3 (2+1)

Шакир Мухамадуллин

10.01.2002

05.11.2020

18 лет 299 дней

3

2 (0+2)

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Иван Шитик все материалы автора
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