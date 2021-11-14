Мичков установил еще один исторический рекорд сборной России, побив достижение Овечкина

Нападающий сборной России Матвей Мичков забил гол в ворота сборной Чехии в матче Кубка Карьяла. Это вторая его шайба на турнире.

Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире. Ранее Александр Овечкин и Никита Чибриков на своих первых этапах Евротура набирали по 3 очка, но забрасывали только по шайбе.

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