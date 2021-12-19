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Сборная Канады может пропустить Кубок Шпенглера

19:30
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В целях безопасности в условиях сложной эпидемиологической ситуации сборная Канады рассматривает вариант отказаться от участия в Кубке Шпенглера, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Пока что календарь и состав участников не менялись: в первый день группового этапа (26 декабря) канадцы должны сыграть с чешской «Спартой».

Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.

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Иван Шитик все материалы автора
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