Сборная Канады может пропустить Кубок Шпенглера

В целях безопасности в условиях сложной эпидемиологической ситуации сборная Канады рассматривает вариант отказаться от участия в Кубке Шпенглера, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Пока что календарь и состав участников не менялись: в первый день группового этапа (26 декабря) канадцы должны сыграть с чешской «Спартой».

Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.