Сборная Канады может пропустить Кубок Шпенглера
19:30
В целях безопасности в условиях сложной эпидемиологической ситуации сборная Канады рассматривает вариант отказаться от участия в Кубке Шпенглера, сообщает журналист Даррен Дрегер.
Пока что календарь и состав участников не менялись: в первый день группового этапа (26 декабря) канадцы должны сыграть с чешской «Спартой».
Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.
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