Сборная Канады не примет участие в Кубке Шпенглера. Клод Жюльен уже вернулся в Северную Америку
04:09
Сборная Канады отказалась от участия в Кубке Шпенглера, сообщает журналист Майкл Фарбер.
По сведениям источника, главный тренер «кленовых листьев» Клод Жюльен уже вернулся из Европы в Северную Америку. В первый день группового этапа канадцы должны сыграть с чешской «Спартой».
Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.
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