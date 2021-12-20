Сборная Канады не примет участие в Кубке Шпенглера. Клод Жюльен уже вернулся в Северную Америку

Сборная Канады отказалась от участия в Кубке Шпенглера, сообщает журналист Майкл Фарбер.

По сведениям источника, главный тренер «кленовых листьев» Клод Жюльен уже вернулся из Европы в Северную Америку. В первый день группового этапа канадцы должны сыграть с чешской «Спартой».

Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.