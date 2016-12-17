Ротенберг подтвердил: Первый канал не будет показывать матч Россия - Финляндия

Первый канал не будет показывать заключительный матч сборной России на Кубке Первого канала против Финляндии. Об этом заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Игру покажет "Матч ТВ". Напомним, что вчерашнюю игру России с Чехией (5:1) Первый канал отказался транслировать из-за низких рейтингов. Трансляцию поединка взял на себя "Матч ТВ" и показал игру с третьего периода. По словам генерального продюсера канала Тины Канделаки, на этот ход пришлось пойти из-за трансляции биатлона.

- Знаете, давайте после игры с Финляндией подведем уже итоги Кубка Первого канала, - сказал Ротенберг. - Я могу только сказать, что мы были расстроены этой ситуацией с непоказом матча с чехами. Но были рады победе – это самое главное.

- Есть ли контракт с Первым каналом?

- Конечно, есть контракт. Что там прописано – это уже вопрос к нашим юристам.

- Будет ли транслироваться завтрашний матч?

- Конечно, будет. На "Матч ТВ".

Матч Россия - Финляндия состоится 18 декабря, начало - в 17.00 по московскому времени. (Игорь ЕРОНКО)