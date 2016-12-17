Ротенберг подтвердил: Первый канал не будет показывать матч Россия - Финляндия

Первый канал не будет показывать заключительный матч сборной России на Кубке Первого канала против Финляндии. Об этом заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Игру покажет "Матч ТВ". Напомним, что вчерашнюю игру России с Чехией (5:1) Первый канал отказался транслировать из-за низких рейтингов. Трансляцию поединка взял на себя "Матч ТВ" и показал игру с третьего периода. По словам генерального продюсера канала Тины Канделаки, на этот ход пришлось пойти из-за трансляции биатлона.
- Знаете, давайте после игры с Финляндией подведем уже итоги Кубка Первого канала, - сказал Ротенберг. - Я могу только сказать, что мы были расстроены этой ситуацией с непоказом матча с чехами. Но были рады победе – это самое главное.
- Есть ли контракт с Первым каналом?
- Конечно, есть контракт. Что там прописано – это уже вопрос к нашим юристам.
- Будет ли транслироваться завтрашний матч?
- Конечно, будет. На "Матч ТВ".
Матч Россия - Финляндия состоится 18 декабря, начало - в 17.00 по московскому времени. (Игорь ЕРОНКО)
Thomas_Boy
Хоккей деградировал и перестал быть интересен. Даже КМ вышел скучным и серым, а Евротур изначально был убог и даже за деньги я не стал бы смотреть эту пародию на некогда интересную игру. Евротур давно стоило бы отменить, а зачем его показывать - вообще не понимаю.
17:27 17 декабря
Телевизор посмотрел
жпрст
14:27 17 декабря
pojarniy
Вообще ни показывайте этот не хоккей. И будет правильно. Лучше НХЛ, это игры, это борьба.
14:13 17 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
ЭТОТ Ёпрст уже РЕАЛЬНО/!!!!!/ оkkyeл!!!! Предлагаю переименовать в "Канделак -- CUP" !!!!
13:58 17 декабря
Новоуепинни
Варианты для нового названия: Кубок 5 канала, Кубок канала "Карусель", Кубок канала "Домашний". По уровню адекватно
13:15 17 декабря
karlikf1
Надо нав. подумать о том, чтобы сменить вывеску этого московского этапа Евротура. Раз Первому каналу он не нужен, может стоит поискать других огранизаторов?
13:00 17 декабря
Бармалей3000
В основу Сборной попадет разве что Ковальчук остальные ниочем!!!
12:12 17 декабря
Бармалей3000
Точно не буду смотреть играют 10 составы сборной! Можно смело делать вывеску Россия-4 играет против Чехии-15
12:03 17 декабря