Тина Канделаки объяснила, почему матч Россия – Чехия не будет показан в прямом эфире

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему телеканал не сможет показать матч Кубка Первого канала Россия – Чехия в прямом эфире. Ранее Первый канал отказался от показа матчей турнира из-за низких рейтингов.

"Друзья, к сожалению, сегодня мы не можем показать игру Россия - Чехия полностью в прямом эфире "Матч ТВ" в связи с тем, что сетка передач плотно занята. После срочной передачи мы перепрограммировали эфир: в программе финиш биатлонной гонки в 19:10, а сразу после ее окончания мы покажем 3-й период Россия - Чехия во временном окне до трансляции FightNights, которая начнется в 21:15. Всю игру можно будет посмотреть в прямом эфире на "Матч! Игра", – написала Канделаки в своем Instagram.

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //

Трансляция матча Россия – Чехия