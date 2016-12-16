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Тина Канделаки объяснила, почему матч Россия – Чехия не будет показан в прямом эфире

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему телеканал не сможет показать матч Кубка Первого канала Россия – Чехия в прямом эфире. Ранее Первый канал отказался от показа матчей турнира из-за низких рейтингов.

"Друзья, к сожалению, сегодня мы не можем показать игру Россия - Чехия полностью в прямом эфире "Матч ТВ" в связи с тем, что сетка передач плотно занята. После срочной передачи мы перепрограммировали эфир: в программе финиш биатлонной гонки в 19:10, а сразу после ее окончания мы покажем 3-й период Россия - Чехия во временном окне до трансляции FightNights, которая начнется в 21:15. Всю игру можно будет посмотреть в прямом эфире на "Матч! Игра", – написала Канделаки в своем Instagram.

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия

 

Друзья, к сожалению, сегодня мы не можем показать игру Россия/Чехия полностью в прямом эфире #МатчТВ в связи с тем, что сетка передач плотно занята. После срочной передачи мы перепрограммировали эфир: в программе финиш биатлонной гонки в 19:10, а сразу после ее окончания мы покажем 3-й период #РоссияЧехия во временном окне до трансляции #FightNights, которая начнется в 21:15. Всю игру можно будет посмотреть в прямом эфире на Матч!Игра... #МатчТВ

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 16 2016 в 7:29 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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janpolnikolaich

Тамбоский волк тебе друзья ! Где Ла-лига , мымра ?!

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