Россия сыграет на Кубке Первого канала в специальной форме

Сборная России проведет Кубок Первого канала в форме, специально разработанной для турнира и празднования 70-летия отечественного хоккея, информирует официальный сайт ФХР. Турнир пройдет в Ледовом дворце "Парк легенд" с 15 по 18 декабря.

Форма выполнена в традиционных цветах, на передней части свитера классические элементы – герб и надпись "Россия". На рукавах – особые вставки, выполненные в цветах российского флага: белом, синем и красном. На каждом свитере размещен специальный шеврон с логотипом 70-летия отечественного хоккея. Предусмотрено два варианта формы: домашний – с преобладанием красного и гостевой, где в качестве основного цвета использован белый.