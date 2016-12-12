17:32 | ХОККЕЙ — Европа

Россия сыграет на Кубке Первого канала в специальной форме

Форма сборной России. Фото fhr.ru
Форма сборной России. Фото fhr.ru
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Сборная России проведет Кубок Первого канала в форме, специально разработанной для турнира и празднования 70-летия отечественного хоккея, информирует официальный сайт ФХР. Турнир пройдет в Ледовом дворце "Парк легенд" с 15 по 18 декабря.

Форма выполнена в традиционных цветах, на передней части свитера классические элементы – герб и надпись "Россия". На рукавах – особые вставки, выполненные в цветах российского флага: белом, синем и красном. На каждом свитере размещен специальный шеврон с логотипом 70-летия отечественного хоккея. Предусмотрено два варианта формы: домашний – с преобладанием красного и гостевой, где в качестве основного цвета использован белый.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12802

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