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Россия — Белоруссия: смотреть онлайн трансляцию матча

12:45
Сборная России проведет матч против Белоруссии. Фото ФХР
Сборная России проведет матч против Белоруссии. Фото ФХР
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Сегодня, 24 апреля, сборная России проведет матч против Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Встреча состоится в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Вчера, 23-го числа, команды провели первую игру. Сборная России одержала уверенную победу со счетом 6:3.

Место в воротах с первых минут займет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров. По звеньям состав российской команды выглядит так:

Кирсанов, Рафиков — Марченко, Морозов, Подколзин;

Науменков, Пыленков — Коваленко, Красковский, Бардаков;

Сергеев, Паутов — Кукштель, Сафонов, Цицюра;

Антипин — Ефремов, Иванов, Моисеев.

Смотреть матч Россия — Белоруссия можно по этой ссылке

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