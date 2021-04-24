Россия — Белоруссия: смотреть онлайн трансляцию матча
12:45
Сегодня, 24 апреля, сборная России проведет матч против Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Встреча состоится в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.
Вчера, 23-го числа, команды провели первую игру. Сборная России одержала уверенную победу со счетом 6:3.
Место в воротах с первых минут займет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров. По звеньям состав российской команды выглядит так:
Кирсанов, Рафиков — Марченко, Морозов, Подколзин;
Науменков, Пыленков — Коваленко, Красковский, Бардаков;
Сергеев, Паутов — Кукштель, Сафонов, Цицюра;
Антипин — Ефремов, Иванов, Моисеев.
Смотреть матч Россия — Белоруссия можно по этой ссылке
Читайте также
«Пил пиво со сметаной и яйцом, а еще смесь для грудничков». Почему тело ветерана ММА покрылось шишками
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю