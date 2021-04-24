Сегодня, 24 апреля, сборная России проведет матч против Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Встреча состоится в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Вчера, 23-го числа, команды провели первую игру. Сборная России одержала уверенную победу со счетом 6:3.

Место в воротах с первых минут займет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров. По звеньям состав российской команды выглядит так:

Кирсанов, Рафиков — Марченко, Морозов, Подколзин;

Науменков, Пыленков — Коваленко, Красковский, Бардаков;

Сергеев, Паутов — Кукштель, Сафонов, Цицюра;

Антипин — Ефремов, Иванов, Моисеев.

Смотреть матч Россия — Белоруссия можно по этой ссылке