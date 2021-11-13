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Супершайба Мичкова! 16-летний юниор забросил Швеции лакросс-гол за сборную России

15:56
Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Матвей Мичков отличился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции. Он сравнял счет во втором периоде.

Причем 16-летний россиян отличился в эффектном стиле. Он подхватил шайбу за воротами шведов и забил лакросс-гол.

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд Александра Овечкина.

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Иван Шитик все материалы автора
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