Супершайба Мичкова! 16-летний юниор забросил Швеции лакросс-гол за сборную России

Нападающий сборной России Матвей Мичков отличился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции. Он сравнял счет во втором периоде.

Причем 16-летний россиян отличился в эффектном стиле. Он подхватил шайбу за воротами шведов и забил лакросс-гол.

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд Александра Овечкина.