Мичков установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории сборной России
15:55
Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею.
Форвард отличился в матче Кубка Карьялы против Швеции в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней.
YOU'VE JUST BEEN MICHKOV'D ?— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
HE PULLS OFF 'THE MICHIGAN'!!
? Matvei Michkov #RUS
1-1 #KarjalaCup pic.twitter.com/13KuTfKy2V
Предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину, он забил за сборную, когда ему было 17 лет, 11 месяцев и 21 день.
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