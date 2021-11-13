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Мичков установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории сборной России

15:55
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею.

Форвард отличился в матче Кубка Карьялы против Швеции в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину, он забил за сборную, когда ему было 17 лет, 11 месяцев и 21 день.

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Иван Торопцев все материалы автора
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