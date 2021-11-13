Мичков установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории сборной России

Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею.

Форвард отличился в матче Кубка Карьялы против Швеции в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней.

YOU'VE JUST BEEN MICHKOV'D ?

HE PULLS OFF 'THE MICHIGAN'!!

? Matvei Michkov #RUS

1-1 #KarjalaCup pic.twitter.com/13KuTfKy2V — This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину, он забил за сборную, когда ему было 17 лет, 11 месяцев и 21 день.